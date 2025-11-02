La UNAHUR dictó la última clase presencia del año en Chacabuco

Este viernes se llevó a cabo la última clase presencial de la sede de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) en el Centro Universitario de Chacabuco, con la participación de docentes y autoridades académicas. Estuvieron presentes la Lic. Laura Bernardita Arce, Sebastián Catriel Guglielmone, María Rosa Laura Cifarelli y Berenice Ponce, integrante de la coordinación de Gestión Estudiantil de UNAHUR.

Durante la jornada se desarrollaron contenidos vinculados a la Especialización en Deporte, además de herramientas educativas y estrategias de hibridación pedagógica. La apertura estuvo a cargo de las docentes Luján Rivas y Liliana Andriola, coordinadoras del Instituto Proyectar y de la sede universitaria en nuestra ciudad.

En representación del intendente Darío Golía, la Dra. Karina Geloso brindó palabras de bienvenida, destacando el compromiso de la gestión municipal para impulsar espacios de formación superior en Chacabuco. Asimismo, subrayó la importancia de la capacitación continua para fortalecer el desarrollo académico, institucional y comunitario, agradeciendo a la universidad y a los equipos docentes por su dedicación y por elegir a Chacabuco como sede de encuentro y aprendizaje.

Estas instancias formativas consolidan el vínculo entre la Municipalidad de Chacabuco y la Universidad Nacional de Hurlingham, en una agenda conjunta que seguirá ampliándose en beneficio de la comunidad educativa y de toda la ciudad.