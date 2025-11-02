Avanza el Plan de Forestación en Chacabuco

En el marco del Plan de Forestación impulsado por el intendente de Chacabuco, Darío Golía, se llevaron adelante tareas de plantación de nuevas especies en la Plaza Lavalle.

Las acciones fueron realizadas de manera conjunta por la Dirección de Desarrollo Agrario y la Dirección de Arbolado Público, con el objetivo de fortalecer la infraestructura verde urbana y mejorar el confort térmico del espacio para el disfrute de los vecinos.

Cada nuevo árbol representa más vida, sombra, oxígeno y bienestar para la comunidad, contribuyendo a una ciudad más sustentable y amigable con el ambiente.

