Nike presenta las primeras zapatillas basadas en la neurociencia

La marca de ropa deportiva Nike presentó unas zapatillas cuya suela dispone de unas esferas que ayudan a aumentar la actividad cerebral y permiten a los deportistas concentrarse y mantener la calma antes y después de la competición.

Desarrolladas durante más de diez años por el departamento de investigación cerebral de Nike, las sandalias Mind 001 y las zapatillas Mind 002 se crearon teniendo en cuenta aspectos de neurobiología. Este calzado «activa zonas sensoriales clave del cerebro mediante la estimulación del pie, […] lo que profundiza la conciencia del deportista, le ayuda a encontrar el equilibrio en el cuerpo y a volver al momento presente», asegura la empresa.

La suela de cada zapatilla cuenta con 22 nodos de espuma esféricos independientes que están unidos a un material flexible y resistente al agua. Estos nodos actúan como pistones cuando el deportista se mueve, una interacción que mejora la percepción y ayuda a concentrarse. «Nike Mind es un nuevo concepto de calzado sensorial que ayuda a despertar el pie, el cuerpo y la mente», destaca Eric Avar, vicepresidente y director creativo de Innovación de Nike.

«Nos estamos expandiendo hacia la mente. Al estudiar la percepción, la atención y la retroalimentación sensorial, estamos aprovechando la conexión entre el cerebro y el cuerpo de nuevas maneras. No se trata solo de correr más rápido, sino de sentirse más presente, concentrado y resistente», aseveró el Dr. Matthew Nurse, vicepresidente y director científico de la empresa. De este modo, estas zapatillas deben ayudar a los atletas a concentrarse y recuperarse de manera eficaz antes y después de las competiciones, pero no están diseñadas para practicar deporte. Ambos modelos saldrán a la venta en enero de 2026.

