En Junín hacen el «Día de Pelos» para promover la adopción responsable de mascotas

El Refugio de la Asociación Juninense de Protección de los Animales (AJPA) se prepara para recibir a la comunidad en una nueva edición de su jornada de puertas abiertas. El esperado “Día de Pelos, Volumen III” se celebrará este domingo, de 16 a 19:30, en las instalaciones ubicadas en Lartigau y Ruta 7.

El evento, organizado en conjunto con el Gobierno de Junín, busca transformar el día en una fiesta de concientización y amor, cuyo principal objetivo es encontrar un hogar definitivo para los aproximadamente cien perros que actualmente residen en el lugar.

La cita es una invitación directa a la convivencia: los asistentes están alentados a llevar sus equipos de mate y provisiones para un picnic, compartiendo un momento de esparcimiento con los residentes caninos del refugio. Además del componente social, la jornada ofrecerá sorteos especiales y un desfile de los perros, una actividad que en ediciones anteriores logró una gran acogida, convocando a cerca de doscientas personas en su última realización en abril.

Desde la organización, la voluntaria Agostina Spiga destacó que el fin del encuentro trasciende la simple visita: «La idea es que la gente pase un momento agradable, pero, sobre todo, que conozcan la realidad individual de cada perro. Si bien reciben cuidados óptimos, muchos sufren el encierro. Buscamos fomentar tanto la adopción como el

apadrinamiento, brindándoles a estos animales el cariño que merecen», explicó Spiga.

El voluntario Maximiliano Arias se sumó a la convocatoria, resaltando el compromiso del equipo y el apoyo institucional: “Somos un amplio grupo que trabaja ad honorem, dedicando nuestro tiempo a los diferentes roles que el refugio necesita. Contamos con el acompañamiento constante del Gobierno de Junín, lo cual es fundamental para el mantenimiento y los cuidados”, afirmó. Arias también enfatizó la importancia del seguimiento post-adopción, un pilar de la labor de AJPA.

Por su parte, Manuel Llovet, secretario general del Municipio, puso en valor la entrega de los colaboradores: “Es admirable el trabajo que se realiza en el Refugio, especialmente el de los jóvenes que han impulsado la visibilidad de esta causa. Nuestro objetivo como administración es que el refugio sea un lugar de paso. Por eso, el esfuerzo por la adopción

responsable es crucial, complementado con nuestro trabajo en Zoonosis, que realiza castraciones y vacunaciones constantes en toda la ciudad.”

Para facilitar el acceso al evento, se dispondrá de un servicio de transporte gratuito con salida desde la intersección de Av. San Martín y Belgrano. La organización también apela a la solidaridad comunitaria, solicitando activamente donaciones que son vitales para el día a día del refugio, incluyendo alimento balanceado, ropa, cura bicheras o pipetas.

En un gesto que promete emoción, Llovet adelantó que el Municipio anunciará una “sorpresa especial” durante la jornada del domingo, buscando fortalecer aún más el vínculo con las instituciones protectoras de animales.

