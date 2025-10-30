Valtra vuelve a ser el tractor oficial de Expoagro

La fabricante de maquinaria agrícola, Valtra, volverá a ser protagonista de la megamuestra Expoagro edición YPF, que celebra su 20° aniversario, en una edición que promete ser inolvidable para el campo argentino.

Valtra será por cuarto año consecutivo el Tractor Oficial de la feria que se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Para formalizar esta alianza que reafirma el liderazgo de la marca, Emiliano Ferrari, Gerente de Ventas Senior de Valtra Hispanoamérica, y Patricio Frydman, Gerente Comercial de Exponenciar, firmaron el acuerdo en la planta de Agco, ubicada en Ruta 24 km 18, partido de General Rodríguez.

Este acuerdo reafirma una relación que comenzó años atrás y que hoy se consolida en un contexto de crecimiento sostenido, tanto para la Compañía como para la Exposición. En la última edición, Expoagro reunió a más de doscientos veintidós mil visitantes y setecientos expositores, generando más de ocho mil millones de dólares en solicitudes de crédito y marcando el pulso de los negocios agroindustriales del país.

“Para nosotros es una gran alegría que una marca como Valtra, reconocida por su confiabilidad y espíritu innovador, vuelva a apostar por Expoagro como su plataforma de crecimiento. Es una empresa con un fuerte compromiso con los productores y con una calidez humana que se destaca”, expresó Frydman.

Ferrari destacó: “Ser nuevamente el Tractor Oficial de Expoagro es un paso más en nuestro compromiso de largo plazo con el agro argentino. En Valtra trabajamos para ofrecer soluciones inteligentes, productivas y sustentables que acompañen la evolución del productor. Expoagro es una vidriera de innovación, y estar presentes por cuarto año consecutivo nos permite reafirmar nuestro liderazgo y proyectar la visión de una marca que sigue creciendo día a día. Esta edición, además, será especial por los 20 años de la exposición, una celebración que compartimos con orgullo junto a toda la comunidad agroindustrial.”

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/