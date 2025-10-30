El superhuracán Melissa deja un rastro de destrucción en su paso por el Caribe

El huracán Melissa azotó las Bahamas este miércoles tras sembrar destrucción en el Caribe, dejando varios muertos y desaparecidos en Haití y causando destrucciones en partes de Jamaica y Cuba, informa AFP.

Aunque algo debilitada, pero aún amenazante, la tormenta trajo vientos dañinos y lluvias torrenciales a las islas caribeñas antes de dirigirse este jueves a las Bermudas, de acuerdo con los datos del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

Las imágenes compartidas en las redes sociales muestran daños generalizados provocados por el huracán en la región.

En Jamaica, declarada «zona catastrófica», muchas casas quedaron destruidas y unas 25.000 personas buscaron refugio en albergues. Melissa provocó una «devastación tremenda y sin precedentes de la infraestructura, de las propiedades, de las carreteras y de la conectividad de las redes», indicó un coordinador residente de la ONU.

Así, el huracán Melissa igualó el récord de 1935 de la tormenta más intensa que jamás haya tocado tierra, cuando azotó el martes Jamaica, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU.

Al menos veinte personas, entre ellas diez niños, murieron en las inundaciones provocadas por el paso del huracán en el sur de Haití, comunicó el jefe de la agencia de defensa civil, Emmanuel Pierre. Otras 10 personas siguen desaparecidas.

En Cuba, la tormenta rompió ventanas, derribó cables de electricidad y de comunicaciones móviles, y arrancó techos y ramas. Las autoridades locales informaron que unas setecientos treinta y cinco mil personas habían sido evacuadas, principalmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó de «extensos» los daños.

