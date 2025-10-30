Plantación de árboles frutales en el Parque Recreativo Municipal de Chacabuco

Con el impulso del intendente, Dr. RubénDarío Golía, y en el marco del trabajo conjunto entre la Dirección de Desarrollo Agrario, la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Arbolado Público, se realizó la plantación de un monte frutal en el Parque Recreativo Municipal.

La iniciativa fue gestionada en el SENASA, donde se tramitó el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios), incorporando especies frutales para el disfrute y cuidado de toda la comunidad.