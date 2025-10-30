Intendentes del NOBA reclaman a Vialidad Nacional por la Ruta 33

Los Intendentes Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Juanci Martínez (Rivadavia) y Gilberto Alegre (General Villegas) mantuvieron una reunión con el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en las oficinas del organismo ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego del encuentro, realizado ayer miércoles, los Intendentes destacaron que se planteó un reclamo conjunto y consensuado en busca de evaluar alternativas para la reparación definitiva de la Ruta Nacional 33, ante su avanzado estado de deterioro en la traza que atraviesa por los tres distritos.

En tal sentido, los Intendentes aseguraron que las autoridades de Vialidad Nacional se comprometieron a resolver los problemas urgentes vinculados a la reparación de baches, informaron que se encuentra una cuadrilla del organismo trabajando en la zona, y adelantaron que existe la posibilidad de la apertura de un llamado a licitación para el próximo año para la reparación y concesión de la ruta.

“Venimos trabajando desde hace varios meses en conjunto con los Intendentes de Trenque Lauquen y Villegas para darle una respuesta a nuestros vecinos. Sabemos que hoy no se están haciendo grandes obras, pero también sentimos la necesidad de transmitirle a las autoridades nacionales el crítico estado de la ruta y la peligrosidad que esto conlleva”, aseguró Juanci Martínez.

Por su parte, Francisco Recoulat manifestó que “fue una reunión importante donde los tres Intendentes pudimos plantear la necesidad de la urgente intervención de los tramos más deteriorados de la Ruta Nacional 33 y tuvimos la oportunidad de ser escuchados por la máxima autoridad de Vialidad Nacional para buscar una solución a una problemática que afecta a los tres distritos, ya que nuestras localidades están unidas por la misma ruta”.