SKF cierra su planta en Tortuguitas, despide a 150 trabajadores y se va a Brasil

Tras noventa años de actividad en Argentina, la multinacional sueca SKF, reconocida por su producción de rodamientos, anunció el cierre definitivo de su planta de Tortuguitas, donde empleaba a ciento cincuenta operarios. La noticia fue conocida por los trabajadores a través de un video difundido en YouTube, sin comunicación formal previa por parte de la empresa. La UOM responsabilizó al Gobierno por la apertura de importaciones.

Con esta decisión, SKF pondrá fin a nueve décadas de producción local y comenzará a importar desde Brasil los productos que hasta ahora fabricaba en Argentina.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el secretario general Abel Furlán lamentó el cierre y apuntó contra las políticas del Gobierno nacional: “Mientras el mundo protege su industria, Argentina abre sus fronteras a todo lo importado”. El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino para garantizar que las indemnizaciones se abonen con valores superiores a los previstos por ley.

Pese al impacto local, el cierre no responde a dificultades económicas de la compañía: según su balance 2024, SKF registró ventas por 9.300 millones de dólares y un margen operativo del 13,5 %. La medida se enmarca en una estrategia global de reducción de costos, que incluye el traslado de operaciones a países con menores cargas laborales.

En los últimos años, la planta de Tortuguitas ya venía reduciendo personal mediante retiros voluntarios y disminución de turnos. El cierre definitivo ocurre en un contexto de caída industrial, apertura de importaciones y falta de políticas de protección al mercado interno.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el cierre de SKF refleja un problema estructural: la apertura indiscriminada puede generar precios bajos en el corto plazo, pero destruye la producción nacional a largo plazo”. Según el organismo, la producción metalúrgica cayó 5,2% interanual en septiembre, con el nivel de capacidad instalada más bajo desde junio de 2020.

