Se presentó la Oferta Educativa terciaria y universitaria que tendrá Chacabuco en 2026

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó este martes el acto inaugural de la jornada de “Muestra de Oferta Educativa 2025-2026”, en donde distintas universidades, institutos y espacios educativos exhibieron lo que será su oferta académica terciaria y universitaria para el próximo año.

La Muestra, llevada a cabo en el Centro Universitario de Chacabuco, estará abierta también durante este miércoles 29, en el horario de 09:00 a 11:30 y de 13:30 a 16:00. En total, más de novecientos estudiantes secundarios de Chacabuco y las localidades recorrerán la muestra durante ambos días.

Entre las entidades académicas que presentaron su oferta educativa, se encuentran la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), INTech Nº 132, ISFDYT Nº 67, ISFD N°131, Instituto Paulo Freire, Universidad Siglo XXI, Universidad Fasta, CEA Nº 29 (Rawson) y Centro de Formación Profesional Nº 401.

Tras las palabras de bienvenida de la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo, el jefe comunal se dirigió a los alumnos y alumnas presentes: “Queremos que cada uno de ustedes tengan la facilidad de poder elegir y poder estudiar. Quienes nos fuimos a estudiar a otra ciudad, sufrimos un cambio de vida muy importante, es un desarraigo, que en muchas ocasiones muchos terminan optando por volver antes de terminar la carrera porque extrañan a sus familiares, a sus amigos, a su gente. Por eso la necesidad de acercar y ampliar la oferta educativa, para tener un proyecto sin tener que irse de la ciudad”.

El Dr. Golía continuó: “Todos tenemos sueños y objetivos por cumplir. Les puedo asegurar que con la educación es más fácil cumplir esos sueños. La educación te cambia la vida. Aprovechen está oportunidad, con un Estado Municipal que invierte para que se desarrollen diferentes carreras, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestro sueño es ese: una sociedad con más oportunidades, una sociedad mejor”.

A continuación, la oferta educativa 2026 de cada entidad:

UBA

Lic. en Enfermería

CBC de 32 carreras:

– Medicina

– Lic. en Fonoaudiología

– Lic. en Kinesiología y Fisiatría

– Lic. en Nutrición

– Lic. en Obstetricia

– Enfermero universitario

– Tec. Univ. en Podología

– Técnico Radiólogo Universitario

– Lic. en Producción de Bioimágenes

– Tec. Univ. en Hemoterapia e Inmunohematología

– Lic. en Enfermería

– Tec. Univ. En Cosmetología facial y corporal

– Tec. Univ. en Instrumentación Quirúrgica

– Tec. Univ. en prácticas cardiológicas

– Odontología

– Actuario (Administración y Economía)

– Contador Público

– Lic. En Administración

– Lic. En Economía

– Lic. En Sistemas de Información de las Organizaciones

– Veterinaria

– Tec. Univ. En gestión integral de Bioterios

– Lic. En Gestión de Agroalimentos

– Abogacía

– Calígrafo Público

– Traductor Público

– Prof. en Enseñanza Media y Superior en Cs. Jurídicas

– Bioquímica

– Farmacia

– Tec. Univ. En Óptica y Contactología

– Tec. Univ. en Medicina Nuclear

– Tec. Univ. En Gestión Integral de Bioterios

– Lic. en Ciencia y Tecnología de Alimentos

– Lic. en Psicología

– Terapia Ocupacional

– Lic. en Musicoterapia

– Prof. de Enseñanza Media y Superior en Psicología

UTN

Licenciatura en Organización Industrial, Licenciatura en Administración Rural, Tecnicatura Universitaria en Industria Alimentaria, Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial, Tecnicatura Universitaria en Programación, Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica, Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico, Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial y Diplomatura en Geriatría y Gerontología.

UNAHUR

Lic. en Educación; Capacitaciones Docentes: “La enseñanza del deporte. Enfoque socioeducativo”; “Lectura y Escritura en la Escuela Secundaria”; “Hibridaciones: Cultura Digital y Cultura Escolar”.

ISFDyT N° 67

Prof. en Educación Inicial; Prof. en Educación Especial; Prof. en Educación Física; Tec. Superior en Turismo; Tec. Superior en Tiempo Libre y Recreación; Tec. Superior en Acompañante Terapéutico.

ISFD N°131

Profesorado De Nivel Primario; 3° Año Profesorado De Nivel Primario (Extensión Rawson);

1° Año Profesorado De Nivel Primario (Extensión Castilla); 3°año Profesorado De Física; 4° Año Profesorado De Biología; Profesorado de Ciencias Políticas.

ISFT N° 132

Tecnicatura Superior en Producción Agrícola Ganadera; Tecnicatura Superior en Administración de Pymes; Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas; Tecnicatura Superior en Enfermería; Nueva cohorte de TS en Biotecnología; 2º año de TS en Biotecnología; 3º año de TS en Laboratorio de Análisis Clínico; 3º año TS en Servicios Gastronómicos(Extensión Rawson).

Centro de Formación Profesional Nº 401

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: Vendedor; Auxiliar en administración y conducción de RRHH; Operador de herramientas de marketing y venta digital; Liquidador de sueldos; CONSTRUCCIONES Armador y montador de paneles y cielorrasos de placas de roca de yeso; Armador y montador de plataforma y entramados de componentes de madera; Armador/a montador/a de componentes metálicos livianos; Albañil; Gasista domiciliario según resolución CFE Nro. 246/15 anexo II; Montador de instalaciones sanitarias domiciliarias; ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: Horticultora/or; Práctico en clasificador de oleaginosas; ENERGÍA ELÉCTRICA: Electricista en inmuebles; TEXTIL E INDUMENTARIA: Confeccionista de bolsos y mochilas; SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Limpieza institucional; INDUSTRIA ALIMENTARIA: Operador/a en elaboración de conservas de frutas y hortalizas; METALMECÁNICA: Tornero; Soldador; Herrero; GASTRONOMÍA: Cocinero; Cocinero para comedor escolar; SALUD: Auxiliar en instituciones educativas, AUTOMOTRIZ: Mecánico de ciclomotores; ESTÉTICA PROFESIONAL: Peluquero

Instituto Paulo Freire

Tec. Superior en Acompañamiento Terapéutico; Tec. en Psicopedagogía; Tec. en Fonoaudiología; Prof. de inglés; Prof. en Psicología; Certificación Superior: especialización de enfermería en salud mental; TS en Administración con orientación en Marketing; Tec. Superior en Recursos Humanos.

CEA N°29

Molinero, Huerta agroecológica, Elaboración de chacinados de carne porcina, Elaboración de pastas artesanales, Inseminación artificial en bovinos, Macramé, Herrería rural básica, Construcción y reparación de alambrados, Manipulador de alimentos, Producción en invernaderos, Producción de conservas dulces y saladas, Producción de pollos camperos, Repostería básica, Informática I, Introducción del arte floral, Fitoextractos de plantas aromáticas.

Universidad Fasta

EDUCACIÓN

-Especialización en Planificación y Gestión Estratégica de Proyectos Educativos

-Especialización en Ciencias Aplicadas al Rendimiento Motriz

-Maestría en Tecnologías digitales para la innovación educativa

Carreras de grado:

-Licenciatura en Educación. Ciclo Complementario

-Licenciatura en Educación Física. Ciclo complementario

-Licenciatura en Inglés. Ciclo Complementario

-Licenciatura en Tecnología Educativa – Ciclo Complementario

-Licenciatura en Psicopedagogía – Ciclo Complementario

COMUNICACIÓN

-Licenciatura en Periodismo. Ciclo Complementario

-Licenciatura en Diseño y Comunicación Transmedia – Ciclo Complementario

-Licenciatura en Comunicación Social

-Licenciatura en Gestión de la Comunicación Estratégica

-Licenciatura en Publicidad y Narrativas Digitales

INGENIERÍA

-Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ciclo Complementario

-Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo

-Licenciatura en Ciberseguridad

Carreras de posgrado:

-Especialización en Informática Forense

-Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense

ECONÓMICAS

-Contador Público

Licenciatura en Recursos Humanos

-Licenciatura en Turismo – Ciclo Complementario

-Licenciatura en Marketing. Ciclo Complementario

-Licenciatura en Administración de Empresas. Ciclo Complementario

-Tecnicatura Universitaria en Administración de PYMES

-Licenciatura en Gestión del Talento Humano – Ciclo Complementario

-Licenciatura en Desarrollo de Negocios Digitales – Ciclo Complementario

HUMANIDADES

-Licenciatura en Educación Religiosa – Ciclo Complementario

-Licenciatura en Pedagogía de la Educación Religiosa

JURÍDICAS Y SOCIALES

-Abogacía

-Martillero y Corredor Público e Inmobiliario

-Licenciatura en Archivología. Ciclo Complementario

-Licenciatura en Seguridad Ciudadana. Ciclo Complementario

-Tecnicatura en Seguridad Ciudadana

-Licenciatura en Corretaje Inmobiliario – Ciclo Complementario Curricular

Carreras de posgrado:

-Especialización en Tributación y Fiscalidad Internacional

MÉDICAS

-Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico

ESCUELA DE HOSPITALIDAD

-Tecnicatura Universitaria en Gastronomía

-Tecnicatura Universitaria en Turismo

-Tecnicatura Universitaria en Hotelería