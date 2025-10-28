En La Costa, los precios se mantienen sin aumentos respecto al verano pasado

El secretario de Turismo del Partido de La Costa, Cristian Escudero, afirmó que las tarifas de alojamiento para la próxima temporada estival se mantienen en niveles similares a los de 2024. Destacó el trabajo conjunto con el sector privado y la política de precios accesibles para sostener la demanda turística.

Mientras otros destinos de la costa atlántica registran incrementos significativos en sus tarifas, en el Partido de La Costa los valores de preventa para el verano 2025 se mantienen prácticamente iguales a los del año pasado. Así lo aseguró el secretario municipal de Turismo, Desarrollo Sostenible y Marketing, Cristian Escudero, quien destacó el esfuerzo coordinado entre el municipio, el Ente de Desarrollo Turístico (Edetur) y las cámaras del sector privado para promover una temporada accesible.

“Hoy los precios de preventa están al mismo nivel que la temporada pasada. Quien reserve ahora asegura su alojamiento a esos valores”, explicó el funcionario. A modo de ejemplo, mencionó que una habitación frente al mar para dos personas ronda los 110.000 a 130.000 pesos, lo que equivale a unos 60.000 por persona. “No son precios desmedidos como los que se difundieron en otros destinos”, aclaró.

Escudero subrayó que el distrito ofrece una amplia variedad de opciones y que se busca mantener una relación equilibrada entre calidad y precio para garantizar un “buen verano” tanto para los prestadores como para los visitantes. También advirtió que el tipo de cambio tras las elecciones podría influir en el movimiento turístico: si el dólar sube, más argentinos optarían por vacacionar en el país.

Pese a la incertidumbre económica, el secretario confía en la fidelidad del público: “El 65% de nuestros visitantes vuelve cada año. Sabemos que la gente nos va a seguir eligiendo”.

Organización de la temporada alta

Además, anticipó que el municipio trabaja en la organización de la temporada alta con especial atención en seguridad, limpieza, salud y recreación. Entre los eventos programados para lo que resta del año mencionó el Enduro de Punta Médanos, la Fiesta de la Náutica y el Mar en Mar del Tuyú y la tradicional Fiesta del Sol y la Familia en San Bernardo.

Beneficios con Cuenta DNI

Finalmente, Escudero confirmó que se están articulando beneficios con el Banco Provincia a través de la Cuenta DNI para gastronomía y recreación, con el objetivo de incentivar el consumo y promover tanto el turismo como la participación de los propios residentes costeros.

Fuente: https://infogei.com/nota