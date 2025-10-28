VI Edición de “Punto Experiencias. Jornada de Redes Laborales” en la UNNOBA

El 30 de octubre se hará la VI Edición de “Punto Experiencias. Jornada de Redes Laborales”, con un cronograma de actividades virtuales y presenciales abiertas a la comunidad.

La jornada en Junín se desarrollará en el Aula Magna “Moisés Lebensohn”, Edificio Alicia Moreau de Justo, Roque Sáenz Peña 456.

La primera actividad es a las 10:00, se denomina «Entrevistas laborales: ¡TIPS!2 y estará a cargo de Gustavo Nani (Gestión de Recursos Consultora).

La siguiente actividad es a las 11:00 “¿Estás siendo asertivo en tu búsqueda laboral?” y estará a cargo de Susana Benedetti (Sumar RR.HH.).

La jornada continuará a las 12:00 con la actividad “Construí tu camino laboral: oportunidades y estrategias”, a cargo de Marina Capitanelli (Oficina de Empleo Junín).

También la charla “Tu diferencial sos vos: convertí tus habilidades en una propuesta de valor única”, a cargo de de Lucrecia Asorey (Dirección de Gestión de Capital Humano de la UNNOBA y Espacio Gestión Empresarial), se dictará el jueves 30 de octubre, a las 15:00.

A las 18:00, de manera virtual, se llevará a cabo la disertación “Del dato al talento: cómo la IA optimiza la gestión del talento y los equipos”, a cargo de Javier Castillo (Programador y especialista en educación digital. Project Manager IT en Method y profesor de informática en Instituto Superior del Profesorado Junín).

A las 19:00, también bajo plataforma digital, será turno de «Buscar trabajo es trabajar. Planificá tu búsqueda laboral con ingenio», a cargo de Sol Liggera.

Actividades en Pergamino

Viví tu entrevista. ¿Y si en lugar de hablar de entrevistas las vivenciamos?, a cargo de María Vanessa Diguero y Noelia Galindo (Contact Point), el jueves 30 de octubre, a las 10:00, en el Edificio Monteagudo (Monteagudo 2772, Pergamino).

Creando mi futuro: “El secreto para destacarme en el mundo de la IA”, a cargo de Valeria Pergament (Innova. Gestión en Capital Humano), el jueves 30 de octubre, a las 11:00, en el Edificio Monteagudo (Monteagudo 2772, Pergamino), será otra de las propuestas.

Además, Debora Battistessa e Ines Pitar (Rizobacter) disertarán sobre: “IA+ Talento: Transforma tu camino laboral», a las 14:00 el jueves 30 a través de la Plataforma Meet.

Inscripción y CV

A través del siguiente enlace se podrán hacer las inscripciones para las actividades presenciales y virtuales: https://puntoexperiencias.unnoba.edu.ar/

Los interesados en cargar su CV para luego compartir con las empresas y organizaciones lo pueden hacer ingresando a: https://mercadolaboral.unnoba.edu.ar/

Fuente: https://unnoba.edu.ar/