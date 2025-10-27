Se hará en la BCR el XII° Congreso de Agronegocios

AgroEducación, Canal Rural, CME Group y A8A organizan la décimo segunda edición del Congreso de Agronegocios el jueves 20 de noviembre de 2025, de 8:30 a 12:30, bajo el lema “Reinventarse para Crecer. Cómo optimizar rentabilidad en tiempos de volatilidad, altos stocks mundiales en carry, y bajos precios relativos de los granos”.

El encuentro, diseñado para quienes buscan una visión estratégica para transformar márgenes ajustados en decisiones rentables, se llevará a cabo de manera presencial en la Bolsa de Comercio de Rosario y online, con un temario que incluye la comercialización inteligente, el valor agregado y el impacto de la geopolítica en los mercados granarios.

Disertantes Destacados: Entre los expertos que participarán se encuentran: Andrés Malamud (Politólogo), Andrés Ponte (vicepresidente de A3 Mercados), Antonio Ochoa (A8A – director de AgroEducación), Darío Colombatto (Consultor Ganadero), Salvador Di Stefano (director de AgroEducación) y Pedro Dejneka (Partner at MD Commodities), entre otros.

Modalidades y Alcance: El Congreso será presencial en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario y online con transmisión en vivo vía Zoom (para 2.000 participantes) y streaming por Youtube, Vimeo y Facebook Live.

Público Objetivo: Se espera la participación de más de 5.000 asistentes, entre profesionales, empresarios y productores de Argentina y América Latina, interesados en capacitación y generación de vínculos.

El temario abordará:

-Mercado de Granos, contexto internacional y local.

-Comercialización Inteligente en Tiempos de Cosecha Récord y cómo “blindar” la rentabilidad.

-Del commodity al Valor Agregado: integración de negocios para escalar resultados.

-La Geopolítica y su Impacto en los Mercados Granarios.

-Cómo adaptar las empresas del agro a la nueva realidad macro.

Fuente: vhttps://www.noticiasagropecuarias.com/