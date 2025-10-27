Santilli se puso el traje de candidato a gobernador

Protagonista del resultado más llamativo de la elección, el triunfo de LLA en provincia de Buenos Aires, Diego Santilli se puso rápido el traje de candidato a Gobernador: “la provincia quiere el cambio, los convoco para que demos esa batalla en 2027”, dijo en el primer discurso luego de conocerse los resultados.

“Le quiero agradecer al presidente, que confió en mí”, dijo Santilli en el escenario montado en del Hotel Libertador, donde fue uno de los dos únicos candidatos que habló -la otra fue Patricia Bullrich- en un festejo hegemonizado por el presidente Javier Milei y su hermana Karina, las caras visibles del triunfo.

Santilli, cuya lista se imponía por poco más de medio punto (unos 45 mil votos) apuntó sin ambigüedades a la candidatura a gobernador. Para él, el resultado demuestra que “La provincia quiere el cambio”. Y en se plano. Les dijo a los bonaerenses: “los convoco para que demos esa batalla en 2027”.

Santilli accedió a la cabeza la lista libertaria pasada la mitad de la campaña, luego de la obligada renuncia de José Luis Espert por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado. Hasta ese momento, Espert había aparecido como el elegido por Javier Milei para disputar la gobernación en 2027, por eso su caída le allana el camino a Santilli.

Con origen en PRO, partido al que formalmente todavía pertenece, Santilli fue uno de los dirigente amarillos que más rápida y profundamente se acercó al mileísmo, una posición que le valió ser uno de los negociadores del pacto electoral bonaerense entre PRO y LLA.

Eufórico, el diputado Cristian Ritondo dijo, en un contacto con la prensa posterior al festejo, que “Diego es nuestro candidato a Gobernador”, ante la sonrisa de Santilli, que se limitó a repetir lo que ya había dicho momentos antes en el interior del Hotel: “La provincia quiere un cambio”. Ahora, habrá que ver la reacción de los libertarios «puros» a ese posicionamiento.

Fuente: https://dib.com.ar/