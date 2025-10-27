Farmacia de turno en Chacabuco (lunes 27) octubre 27, 2025Mates y Noticias Lunes 27: BADIA – Almirante Brown y Padre Doglia – Teléfono 02352-428491 Farmacias: ALEGRE – Avenida Garay y Azcuénaga – Teléfono 2352-538377 ALTA ITALIA – Italia y Castelli – Teléfono 02352-430992 AUGUSTO PASCUAL – Avenida Alsina 315 – Teléfono 02352-450001 BADIA – Almirante Brown y Padre Doglia – Teléfono 02352-428491 BOERO – Avenida Solís y Zapiola – Teléfono 02352-428530 CANE – Padre Doglia y Belgrano – Teléfono 02352-428511 FIGUEROA BLOISE – San Martín 163 – Teléfono 02352-429118 MARINO – Av. Alsina y Zapiola – Teléfono 02352-428508 MORENO – Avenida Garay y San Luis – Teléfono 02352-429825 MUJICA – Avenida Elguea Román 8 – Teléfono 02352-471483 NOBA – Avenida Lamadrid 148 – Teléfono 02352-426698 PACHECO – Santiago del Estero 40 – Teléfono 02352-450118 PALÁ – R. Escalada de San Martín y San Juan – Teléfono 02352-427165 PASCUAL – Belgrano y Salta – Teléfono 02352-451029 SIMONE – Avenida Arenales 122 – Teléfono 02352-45060 VALERO – Andes y Acceso Juan XXIII – Teléfono 02352-470481 Celular: 2352-415142 VESPASIANO – Acceso Hipólito Yrigoyen 479 – Teléfono 02352-4501186 VITA – Avenida Colón 178 – Teléfono 02352-430561 VOELKLEIN – Avenida Vieytes y Santa Fe– Teléfono 02352-470087