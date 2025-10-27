«Esto demuestra que a la gente nadie la maneja, que el voto es de la gente»

Así lo dijo en la noche de este domingo Juan Stéfano, el máximo referente de La Libertad Avanza en Chacabuco, poco después de conocerse los resultados electorales.

En cuanto al desarrollo de la jornada, el dirigente libertario comentó: “Tuvimos cubiertas casi la totalidad de las mesas; estuvo muy bien la jornada, la gente acompañó, como se ve en los resultados también”. Asimismo, aseguró: “vamos por un buen camino, estamos trabajando muy en horizontal en la Cuarta Sección Electoral y también en Chacabuco”.

Consultado sobre el debut de la Boleta Única de Papel, opinó que «fue algo muy acertado. Esta ley la impulsó Giselle Castelnuovo que hoy ingresó como diputada. Para nosotros fue una muy buena experiencia; sobre todo porque hubo rapidez en el momento de votar.

Respecto del desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, dijo: «El gobernador hizo su estrategia y creo que sorprendió hasta a los propios. Ellos tienen una interna, y los mismos opositores de esa interna creo que le reconocieron a él que fue un acierto, fue una muy buena estrategia. Para nosotros me parece que hubiera sido un poco mejor haber ido acompañados con la boleta nacional, hubiera sido otro resultado y tendríamos más concejales, pero bueno, estamos hablando sobre supuestos.

Asimismo, en relación al triunfo de LLA en Chacabuco, y ante la pregunta de si él sentía que le ganó al intendente Golía, Stéfano enfatizó: «No, yo no le gané a Golía. Ganó el presidente Milei, como ganó en 2023. Acá hoy la ganó el presidente, porque -supuestamente- en la elección del 7 de septiembre, la perdió Milei, bueno, hoy la ganó Milei. Pero acá hay que tener humildad, nosotros siempre lo dijimos y estamos trabajando con mucha humildad desde lo horizontal, lo vuelvo a decir, así que creo que más que nada fue un triunfo a nivel nacional que repercutió en lo local. Pero igual yo creo que la gente está un poco cansada y por eso viene la escasa participación en las elecciones y hay que tener cuidado porque estamos viviendo momentos delicados, entonces hay que estar con los pies sobre la tierra».