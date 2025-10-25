Se inundó la General Paz, un hombre murió en medio de las lluvias

Las intensas precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante esta madrugada generaron inundaciones y cortes de energía. Además, un hombre de 60 años falleció tras sufrir una descompensación mientras circulaba por la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata, que estaba inundada, al igual que algunos tramos de la Panamericana. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja para esta zona.

La víctima fue identificada como Héctor Hermosa. Según fuentes oficiales, el hombre fue hallado inconsciente dentro de su vehículo por personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en la zona inundada.

El diluvió de más de 100 milímetros de agua en alrededor de dos horas causó el colapso de General Paz e incluso algunos autos se quedaron varados en el medio de la autopista. Según el reporte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hay más de 30 mil usuarios sin suministro de luz en el AMBA, con 11521 reportados por Edenor y 21669 por Edesur.

La lluvia incesante no dio tregua y ocasionó complicaciones en distintos barrios de la provincia de Buenos Aires, como San Martín y Lanús, así como en varias zonas de Capital Federal, entre ellas Flores, Floresta, Parque Avellaneda y Villa General Mitre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para el resto de la jornada se esperan lluvias leves durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones que continuará hasta la noche. La temperatura máxima estimada para la Ciudad de Buenos Aires es de 19° y se prevén vientos moderados del sur.

Ante este panorama, se reiteran las recomendaciones de seguridad:

Permanecer en espacios cerrados y evitar el contacto con artefactos eléctricos, dado el riesgo adicional durante descargas o inundaciones.

En situaciones de tormenta, es fundamental mantenerse dentro de construcciones sólidas como viviendas, escuelas o edificios.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/