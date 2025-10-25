Cayeron casi 100 milímetros en Chacabuco

El Subsecretario de Servicios Públicos de Chacabuco informó este sábado que, a pesar de haberse registrado casi 100 milímetros de lluvia en dos días, el agua drenó con normalidad y las calles soportaron sin inconvenientes.

A esto se suma que, pese a la saturación de los suelos por la cantidad de precipitaciones acumuladas durante el año, la ciudad no registró evacuados ni vecinos afectados por la abundante caída de agua en estas dos jornadas. Cabe destacar que, gracias a los trabajos hídricos realizados en distintos sectores, Chacabuco soportó bien la lluvia, evitando inundaciones como las ocurridas en distritos vecinos.

Por su parte, el Director de Defensa Civil informó que durante la madrugada se produjeron la caída de algunos árboles y postes de teléfono debido a los fuertes vientos. Estas caídas se atribuyen al deterioro de las bases por el paso del tiempo.