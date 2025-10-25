Falleció Alberto Hassan, histórico primer tenor de Opus Cuatro

Alberto Hassan murió el viernes 24 a los ochenta y dos años, según informaron sus familiares este sábado. Fue uno de los fundadores del legendario grupo de folklore coral Opus Cuatro, que desde 1968 se destacó como uno de los grandes exponentes de los grupos vocales en Argentina.

Sus allegados comunicaron que la despedida será este sábado de 16:00 a 20:00 en Casa América, Acevedo 1120, CABA.

Un estilo único

“Revolucionamos las formas de interpretar el folklore”, solía decir Hassan, y su trayectoria lo respalda. Opus Cuatro nació en La Plata en 1968, junto a integrantes del Coro Universitario: Antonio Bugallo (segundo tenor), Lino Bugallo (barítono) y Federico Galiana (bajo). Hassan, conocido cariñosamente como “El Albino”, era el primer tenor.

Tras consolidarse localmente, Opus Cuatro realizó su primera presentación internacional en el Festival de Coros de Porto Alegre, Brasil, y desde entonces realizaron unas 80 giras, con más de 8.000 actuaciones en 450 ciudades de todo el mundo, incluyendo 30 giras por Europa y 9 por Estados Unidos, convirtiéndose en embajadores de la música argentina.

A lo largo de su carrera, interpretaron versiones propias de canciones como “Por qué cantamos” de Mario Benedetti y A. Favero, “La flor de la canela” de Chabuca Granda, y tangos como “Balada para un loco” de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.

Opus Cuatro formó parte de una tendencia de los años 60 y 70 que transformó los grupos vocales en la música folklórica argentina, incorporando cuartas y quintas voces, contrapuntos, contracantos y elementos de polifonía, inspirados en formas musicales antiguas como el madrigal y la cantata, rompiendo con la tradición de trabajar a dos o tres voces.

Su compañero Federico Galiana recordó a Clarín: “Cuando empezamos, éramos parte de un movimiento, una ola de grupos que avanzábamos juntos, y había espacio para todos. Hoy en día, eso desapareció. Hay grupos musicales nuevos, pero es todo muy aislado. No hay posibilidad de integración”.

La despedida de Teresa Parodi

Visiblemente conmovida por la muerte de Hassan, la cantante Teresa Parodi expresó: “Hay personas que dejan huella en el corazón por su bondad, su riqueza interior, su compromiso con el bien común y con la esperanza de un mundo mejor posible. Así será para siempre en nuestro recuerdo Beto Hassan, el ‘albino’ de los Opus Cuatro, el de la voz hermosa, la sensibilidad exquisita a la hora de hacer música y pensarnos en comunidad”.

Y añadió: “Su espíritu lleno de luz nos sigue acompañando desde sus hijos y nietos. Nunca mueren los que han alumbrado, por eso no le decimos adiós, porque seguirá siempre a nuestro lado, cantando”.

Fuente: https://cuestionentrerriana.com.ar/