¿Cómo es la distribución de diputados por provincia y bloque?

La ciudadanía elige este domingo a ciento veintisiete diputados, en una elección donde el peronismo arriesga casi el 50 % de sus escaños, mientras que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO pone en juego el 30 % de sus lugares.

La principal batalla se dará en la provincia de Buenos Aires donde se renuevan treinta y cinco bancas de las cuales, quince corresponden a Unión por la Patria, dos de la Libertad Avanza, siete corresponden al PRO, una a la UCR, dos Democracia para Siempre, tres Encuentro Federal, tres de la Coalición Cívica, y dos de la izquierda.

En la ciudad de Buenos Aires se eligen trece diputados que corresponden tres corresponden al PRO, dos la Libertad Avanza, una a la UCR y una a Democracia para Siempre, tres a Unión por la Patria, una a la Coalición Cívica, una de la izquierda y una Republicanos Unidos.

La provincia de Santa Fe elige nueve bancas de las cuales cuatro, son del PRO, dos de Unión por la Patria, una Unidos, una Encuentro Federal y una Defendamos Santa Fe.

Córdoba también renueva nueve bancas en juego de las cuales la UCR arriesga tres, PRO dos, tres Encuentro Federal, y una Unión por la Patria.

Mendoza debe renovar cinco de las cuales una es la Libertad Avanza, dos de la UCR, y dos de UP.

Entre Ríos debe renovar cinco bancas de las cuales, una es del PRO, una la UCR, una de Democracia para Siempre y dos de UP

En Corrientes se elige tres bancas que hoy detenta una la UCR, una Democracia para Siempre y una UP, y en Misiones también renueva tres bancas de las cuales una es de la Libertad Avanza, una de la UCR y otra de Innovación Federal.

En Chaco se deben elegir cuatro bancas de las cuales una es de Democracia para Siempre, una del PRO, y dos de UP; y en Formosa una de UP y una de Democracia para Siempre; y en Santiago del Estero tres de UP.

Catamarca tiene que renovar tres escaños que corresponden dos a UP y uno a la UCR; La Riojados2 que son de UP; y San Juan renueva tres de las cuales dos tiene UP, y una Producción y Trabajo.

San Luis renueva tres legisladores que pertenecen una a la Libertad Avanza, una al PRO y una a Unión por la Patria; y la Pampa pone tres en juego de los cuales una es del PRO, una de Democracia para Siempre y una de Unión por la Patria.

En el norte del país, Tucumán debe renovar cuatro lugares que son dos de Independencia -la bancada que responde a Osvaldo Jaldo-, uno de la UCR y uno de Creo; Salta tiene que elegir tres de los cuales son uno de UP, uno de Innovación, y uno de la Libertad Avanza; y Jujuy tres que hoy pertenecen uno a UP, uno a la UCR y uno a la izquierda.

En la Patagonia, Neuquén tiene que elegir tres bancas de las cuales una tiene hoy el Movimiento Popular Neuquino, una UP y otra la UCR; y Rio Negro elige dos escaños que corresponden una a Innovación Federal y otra al Pro;

En tanto Santa Cruz renueva tres que detenta una Por Santa Cruz, una la UCR y otra UP; y Chubut debe votar dos bancas, una que hoy ocupa el PRO y otra UP.

En Tierra del Fuego se deben votar dos lugares que hoy tienen una UP y otra que hoy tiene el monobloque aliado del Gobierno Somos Fueguinos.

