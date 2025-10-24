Importante avance de la siembra de maíz

La siembra de maíz con destino a grano alcanzó esta semana al 33,8 % de los 7.800.000 hectáreas estimadas para la presente campaña, según relevó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en el Panorama Agrícola Semanal.

La BdeC detalló que las labores de implantación han finalizado en la región Núcleo Norte y en el Centro-Norte de Córdoba.

En ambas zonas, comienza a observarse una creciente necesidad de precipitaciones para sostener el buen estado de los cultivos en sus primeros estadios fenológicos, dado que se estima que aproximadamente el 25 % del área presenta una condición hídrica entre regular y seca.

Por otro lado, en las regiones afectadas por excesos hídricos (principalmente el Centro y Oeste de Buenos

Aires) se estima que cerca del 20 % del área sembrada de maíz se encuentra con niveles de humedad superiores a los óptimos.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/