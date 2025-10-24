Día Mundial contra la Poliomielitis en Chacabuco

La Dra. Celeste Trotti, directora de Salud, invita a participar este viernes 24 de octubre de la jornada extraterritorial de vacunación que se realizará en el Rotary Club de Chacabuco, ubicado en calle 9 de Julio 48, en el marco del Día Mundial contra la Poliomielitis.

De 16:00 a 18:00, el equipo de vacunación del Hospital Municipal, junto al Rotary Club, llevará adelante una actividad especialmente pensada para las infancias, con regalos y globos.

Una oportunidad para disfrutar en familia y reforzar la importancia de la prevención y la vacunación.