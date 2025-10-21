«Que Estados Unidos y el FMI no nos digan a quién votar»

En un texto difundido a través de sus redes sociales y plataformas de mensajería, los integrantes del grupo de Curas en Opción Preferencial por los Pobres (OPP), con fuerte presencia y trabajo pastoral en los barrios populares del conurbano, criticaron en duros términos al gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

«Los problemas políticos se solucionan con mejores políticas, no con espectáculos musicales o con abrazos clientelares; no esperamos que, desde afuera, ni los Estados Unidos ni el FMI, nos indiquen ni a quien votar ni las mejores políticas económicas, ciertamente, mejores para ellos», sostiene uno de los párrafos salientes del extenso documento.

También se refirieron a una de las muletillas preferidas del presidente libertario, que viene repitiendo en sus últimas apariciones mediáticas, según la cual «sacó de la pobreza a doce millones de argentinos».

«Creemos que la Patria se encuentra en un momento dramático, en el que la democracia de muy baja intensidad que ostenta el Poder Ejecutivo –con la complicidad del Poder Judicial en el cual no se avergüenza de intervenir impunemente– requiere límites o voces que se levanten claras y contundentes en favor de los pobres y de las víctimas que este mismo gobierno engendra día a día (aunque los “dibujos” oficiales quieran hacer creer lo contrario)».

A la vez, citaron el primer documento del papa León XIV, que también se refiere a la cuestión de la pobreza. «Los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Menos aún la pobreza, para la mayor parte de ellos, es una elección. Y, sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo, mostrando ceguera y crueldad».

«No podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos, según esa falsa visión de la meritocracia en la que parecería que sólo tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida». De esta manera, los OPP hacen suyas las palabras del heredero de Francisco, en un tema de máxima vigencia.

Los Curas en Opción por los Pobres son, junto con el Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares y Villas de la Argentina, quienes representan actualmente la línea del concilio vaticano segundo, que medio siglo atrás supo encarnar el Padre Carlos Mugica.

En estos dos años de motosierra libertaria, la organización se puso al frente de la lucha por los alimentos que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, retuvo indebidamente.

«Reiteramos que una política que no tenga en cuenta la dignidad de las personas empobrecidas sólo merece rechazo. Y esperamos que eso se manifieste en las urnas», concluyen.

