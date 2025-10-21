La Bolsa de Rosario difundió las primeras proyecciones de la cosecha de trigo 2025/2026

La producción nacional de trigo ascendería a 23 Mt en la campaña 2025/26, volumen de cosecha que marca un incremento interanual del 14 %, e igualaría el récord productivo registrado en el ciclo 2021/22, consignó la Guía Estratégica del Agro (GEA-BCR).

Esta mejora viene impulsada fundamentalmente por una fuerte mejora en el rinde promedio nacional (+16 %), en tanto se estima que la superficie sembrada se habría mantenido prácticamente estable en relación con la campaña previa.

Si dividimos la producción de trigo de Argentina en diferentes regiones, se evidencia que este incremento responde casi en su totalidad a un crecimiento en la cosecha de la Región Centro, que abarca el norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, sur de Santiago del Estero y San Luis, marcaría un aumento del 22 % respecto del ciclo previo, cuando se alcanzó a producir 15,2 Mt, esto es, 2,7 Mt más que la campaña previa. De esta manera, la Región Centro sería responsable del 66% de la producción nacional.

Por su parte, la Región Norte, que abarca el norte de Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Salta, también vería crecer su volumen productivo en un 34 %. Si bien en términos porcentuales el incremento resulta superior, esto representa un aumento de 0,3 Mt en volumen, pasando de 0,7 Mt a 1 Mt entre campañas y dando cuenta del 4% de la producción total. Por el contrario, la Región Sur exhibiría una leve caída del 1 % en la producción, dejando como resultado una cosecha de 6,8 Mt, 0,1 Mt por debajo de la campaña previa. Así, esta región explicaría el 30 % de la producción nacional.

Para arribar a la oferta total de grano se le suma el arrastre de stock de grano de la campaña 2024/25 a esta estimación de producción. En este sentido, se estima que las existencias finales del cereal serían de 3,6 Mt, de las cuales la mayor parte (2,2 Mt) se encontraría en la Región Centro. Como resultado, la oferta total de grano 2025/26 en el país alcanzaría 26,5 Mt, siendo la más elevada de la que se tiene registro. De este total, 18,4 Mt de oferta serían de la Región Centro, 7 Mt de la Región Sur y 1,1 Mt de la Región Norte.