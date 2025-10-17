Gran Festival Musical en la Feria “Producir” en Chacabuco

El director de Desarrollo Agrario anunció esta tarde los detalles de la Feria Producir, que se llevará a cabo este sábado 18 y domingo 19 de octubre en la Plaza 5 de Agosto, desde las 10:00.
En esta edición especial, la feria se suma a los festejos por el Día de la Madre, con dos jornadas que combinarán producción local, música, danza y tradición. Además, se ofrecerá un gran servicio de cantina y un fogón criollo para disfrutar en familia.
Programación:
Sábado 18 de octubre
10:00: Apertura de la Feria Producir
18:00: Fogón criollo y espectáculo musical con artistas locales:
Alberto Bo
El Puma Pereyra
Pepe Basualdo
Héctor Aníbal
Domingo 19 de octubre
Presentaciones musicales de:
Sandra
Lukitas Martínez
Marquitos Torrez
Diego Lobos
La Municipalidad de Chacabuco invita a toda la comunidad a disfrutar de un fin de semana de celebración, encuentro y tradición en la Plaza 5 de Agosto.