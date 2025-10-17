Gran Festival Musical en la Feria “Producir” en Chacabuco

El director de Desarrollo Agrario anunció esta tarde los detalles de la Feria Producir, que se llevará a cabo este sábado 18 y domingo 19 de octubre en la Plaza 5 de Agosto, desde las 10:00.

En esta edición especial, la feria se suma a los festejos por el Día de la Madre, con dos jornadas que combinarán producción local, música, danza y tradición. Además, se ofrecerá un gran servicio de cantina y un fogón criollo para disfrutar en familia.

Programación:

Sábado 18 de octubre

10:00: Apertura de la Feria Producir

18:00: Fogón criollo y espectáculo musical con artistas locales:

Alberto Bo

El Puma Pereyra

Pepe Basualdo

Héctor Aníbal

Domingo 19 de octubre

Presentaciones musicales de:

Sandra

Lukitas Martínez

Marquitos Torrez

Diego Lobos

La Municipalidad de Chacabuco invita a toda la comunidad a disfrutar de un fin de semana de celebración, encuentro y tradición en la Plaza 5 de Agosto.