El trigo mantiene altas las expectativas pese a la aparición de problemas sanitarios

En su informe de los jueves sobre situación de los cultivos, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que si bien 96,4 % del trigo presenta condición de cultivo Normal a Excelente y mantiene altas expectativas de rendimiento, las elevadas condiciones de humedad producen un incremento intersemanal de 6% en el área bajo excesos hídricos luego de las lluvias de la última semana.

En consecuencia, se está relevando un aumento considerable de los focos de plagas como chinches y orugas sobre el centro del área agrícola, además de las ya mencionadas enfermedades fúngicas sobre el sur de la misma.

No obstante, el 90,7 % del cereal ya supera el estadio de encañazón, y con el aumento de las temperaturas se acelera la transición hacia etapas de floración y llenado.

De no mediar ningún evento adverso, se mantienen condiciones favorables para lograr un óptimo desarrollo de granos.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/