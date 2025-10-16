Fuerte campaña de tránsito en Chacabuco

Con un mensaje claro y contundente, el Municipio de Chacabuco continúa adelante con una fuerte campaña de concientización vial. A través de la Escuela de Educación Vial y la Subsecretaría de Tránsito, se busca generar mayor responsabilidad entre los conductores, haciendo hincapié en dos ejes centrales: el peligro del uso del celular al volante y la importancia del uso del casco.

Durante la semana, personal municipal recorrió distintos puntos de la ciudad entregando folletería informativa y dialogando con los vecinos sobre la necesidad de adoptar conductas seguras al momento de conducir.

Además, se reforzó el mensaje con pintadas en la vía pública que llevan consignas como “Usar el celular al volante MATA” y “Con casco hay FUTURO”, buscando captar la atención de los automovilistas y motociclistas.

Esta acción forma parte del Plan Primavera–Verano “Chacabuco Circula”, una iniciativa integral que impulsa el municipio para promover una circulación más segura y responsable en las calles de la ciudad.