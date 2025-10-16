“Bajo Terapia” – Grupo Teatral Los Carlitos en Chacabuco

Una comedia de Daniel Veronese y Matías del Federico que reúne a tres parejas en una insólita sesión grupal. Sin psicólogo presente, los secretos y tensiones salen a la luz en una trama cargada de giros inesperados, humor y enredos que sorprenden de principio a fin.

Entrada general: $6.000

Domingo 19 de octubre – 20:00 horas

Entradas disponibles en la Escuela de Actividades Culturales (Avellaneda 127, Chacabuco).

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Chacabuco, seguimos acercando teatro y cultura a nuestra ciudad.