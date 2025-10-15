Petro anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que no asistirá a la X Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en diciembre en República Dominicana.

«No asistiré a la Cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones», escribió el mandatario en su cuenta en X.

Su decisión se conoce luego de que el pasado 30 de septiembre, la Cancillería dominicana informara sobre la decisión del gobierno de Luis Abinader de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre, que tendrá lugar el 4 y el 5 de diciembre en Punta Cana.

Respecto a esas exclusiones, Cuba manifestó «su profunda preocupación y rechazo». «Esta decisión constituye una evidente claudicación ante las brutales presiones unilaterales del secretario de Estado estadounidense [Marco Rubio]», afirmaron desde la isla.

Por su parte, desde Caracas, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, tachó de «mafioso» al mandatario dominicano. «Eso no es Cumbre de las Américas. Será cualquier cosa, pero si no está Venezuela, con un país que falte ya no es Cumbre de las Américas. Y no es que falte porque quiere, sino es que ellos consideran, el comité de honor de Abinader [cree que no debe estar]», sostuvo.

El anuncio de Petro se da dos días después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también informara que no asistirá a la cumbre, tras expresar su desacuerdo con que se excluyan algunos países.

Ataque en el Caribe

Además de hacer referencia a las exclusiones, en el mismo mensaje, Petro mencionó que propuso a EE.UU. una reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) para «estudiar la integración económica de una gran América».

No obstante, indicó que «no hubo respuesta». «Y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz», añadió.

El martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, informó que el Ejército de su país llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, bajo el alegato que aparentemente transportaba drogas ilícitas. Según el mandatario, el ataque tuvo lugar «en aguas internacionales» y se saldó con el deceso de seis hombres, a los que calificó como «narcoterroristas», sobre la base de supuesta información proporcionada por «la inteligencia» de su país.

Este no es el primer ataque de este tipo, desde septiembre pasado, fuerzas estadounidenses han hecho estallar barcos pequeños en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el alegato de que se trataba de ‘narcolanchas’ cuyo destino era el país norteamericano. Además, el pasado mes de agosto, EE.UU. desplegó un amplio contingente militar en la zona.

Caracas ha calificado esas acciones de «agresión» y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos en el Caribe.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. El Estado venezolano, ha reiterado, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un Gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales».

