Música e hipoacusia en Junín

El día jueves 16 de octubre a las 19:00, en el marco de la 3ra. Jornada “Leer en Comunidad – Proyectar el universo del libro” compartiremos un taller de percusión e hipoacusia con el músico Mariano Irigoyen. También presentaremos el libro «Música para creer y crecer» (Mariano Irigoyen y Sebastián Castelli).

La presentación mencionada y el taller se llevarán a cabo en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 20 ubicado en calle Almafuerte 300 de la vecina localidad de Junín.

La actividad será libre y gratuita y no requerirá inscripción previa. Estará destinada a docentes, estudiantes y público en general

Reseña del libro «Música para creer y crecer»

Relata las experiencias en talleres de percusión junto a personas con discapacidad auditiva. “Se trata de una guía que invita a pensar y hacer, sin pretender ser un libro sobre música y discapacidad auditiva”, cuenta Mariano, quien -mientras era baterista de Nito Mestre- perdió la audición. Luego de diez años retomó la música con estos talleres. Tras organizar y coordinar talleres de percusión en Argentina, Colombia, Chile y Uruguay “estamos convencidos de que todos podemos hacer música. Cada cosa en el mundo que nos rodea tiene un ritmo, solo hay que saber encontrarlo», señala.