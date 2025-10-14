Paro de docentes en todo el país y marcha al Congreso

Docentes de colegios primarios, secundarios y de universidades nacionales realizan un paro nacional este martes, que incluye una marcha al Congreso, en repudio al ajuste del gobierno de Javier Milei en educación.

La movilización fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y se plegaron algunos gremios universitarios, como la CONADU y la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La marcha al Congreso comienza a las diez de la mañana.

El reclamo de CTERA es por una nueva ley de financiamiento educativo. También exige que el Gobierno convoque a la Paritaria Nacional Docente y la restitución del FONID, medida que debería incluir el «pago de las sumas adeudadas».

Además, los docentes secundarios pidieron que haya un «aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar». Asimismo, solicitaron «mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación» y que se defiendan «los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes».

«Salarios de hambre»

«El 14/10 paramos con toda la docencia del país y de todos los niveles para luchar contra los salarios de hambre, pero también en defensa de las jubilaciones, así como la restitución de la ley de financiamiento educativo para el nivel preuniversitario», explicó AGD-UBA en un comunicado, y añadió: «AGD-UBA convoca a parar fuertemente el 14/10 junto al resto de la docencia del país, y a organizar las acciones que permitan poner en primer plano nuestras demandas. Además, proponemos que si al día posterior a la promulgación de la ley, el Gobierno decide no aplicarla, paremos 24 horas en repudio. Algo que puede ocurrir en la semana del 20 de octubre».

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/