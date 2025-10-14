Golía acompañó a la Delegación de Chacabuco en la apertura de los 34° Juegos Bonaerenses

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, acompañó este lunes a la Delegación de Chacabuco que competirá en las finales de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata.

El jefe comunal compartió el escenario de la presentación oficial junto al Gobernador, Axel Kicillof, y representantes de los ciento treinta y cinco municipios de la Provincia.

Con más de doscientos cincuenta participantes en distintas disciplinas artísticas y deportivas, tanto en juveniles, como adultos mayores y personas con discapacidad, la delegación local comenzará a competir este martes 14 de octubre, extendiéndose la competencia hasta el sábado 18 inclusive.

Los presentes pudieron disfrutar al cierre del acto inaugural el show del reconocido cantante, Luck Ra.

