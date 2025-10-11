Vialidad Provincial arribo al distrito de 9 de Julio con equipos viales

La Dirección provincial de Vialidad arribó al distrito de 9 de Julio con equipos viales, aportando sus herramientas para dar soluciones a vías de tránsito hacia las localidades, complicadas desde hace meses por el exceso de lluvias.

Las máquinas habían sido reclamadas hace un mes por las entidades agropecuarias de 9 de Julio y los productores referentes del distrito. La situación empeoró desde entonces, dado que algunos pueblos del partido ya se encuentran con los accesos anegados.

El Regional Digital detalló que llegaron una retro excavadora, una motoniveladora, una pala cargadora y dos camiones voladores, que ya están trabajando en la localidad de French, en el acceso principal.

Desde el municipio informaron que con estos recursos se desarrollarán tareas de reconstrucción y acondicionamiento, mientras que los equipos municipales podrán destinarse a otros puntos críticos del distrito.

