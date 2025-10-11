Mejorado y acondicionamiento de caminos rurales en Chacabuco

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, informó la finalización de las tareas de mejorado y acondicionamiento de caminos rurales sobre la Ruta Provincial N° 32, en el trayecto que conduce a la localidad de Los Ángeles.

Los trabajos comprendieron tareas de arqueo, nivelación y mejorado del desagüe natural, además de una obra hidráulica complementaria, realizada de manera conjunta entre el Municipio de Chacabuco y Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y garantizar una mejor transitabilidad en la zona.

El jefe comunal destacó la importancia de continuar fortaleciendo la red vial rural del distrito, señalando que estas intervenciones permiten mejorar la conectividad productiva y brindar mayor seguridad a los vecinos y productores que transitan a diario por el sector.