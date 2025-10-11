Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que Diego Santilli puede encabezar la lista de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. La decisión se conoció luego de que el fiscal federal ante la CNE, Ramiro González, planteara que debía respetarse lo dispuesto por las instancias previas, que habían indicado que Karen Reichardt debía liderar la nómina. Sin embargo, el Tribunal resolvió en sentido contrario y convalidó el criterio sostenido por los apoderados de LLA.

El fallo de la CNE constituye la última instancia judicial a la que podía recurrir el Gobierno tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ocurrida hace una semana. En la lista original Reichardt figuraba como segunda y Santilli como tercera; con la resolución ahora queda confirmado que Santilli será el primer candidato.

Fuente: https://www.diagonales.com/