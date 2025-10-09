Otorgan el Nobel de Literatura 2025 al húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura de 2025 ha sido otorgado este jueves al escritor húngaro László Krasznahorkai «por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte».

Entre sus obras destacan ‘Tango satánico’, ‘Melancolía de la resistencia’, ‘Guerra y guerra’, ‘El barón Wenckheim vuelve a casa’ y ‘Herscht 07769’.

El presidente del Comité Nobel, Anders Olsson, resalta que Krasznahorkai es «un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde [Franz] Kafka hasta Thomas Bernhard», que «se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco». No obstante, destaca «otras facetas», como su mirada «hacia Oriente» que le lleva a adoptar «un tono más contemplativo y calibrado».

Fuente: https://actualidad.rt.com/