Irregularidades en el 40% de establecimientos rurales del norte bonaerense

La Unión Obrera de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), llevó a cabo un intensivo operativo de fiscalizaciones durante dos días en las zonas rurales de San Pedro y Baradero, provincia de Buenos Aires.

El resultado: cuatro de cada diez trabajadores detectados estaban trabajando en condiciones de absoluta irregularidad, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales en el sector agropecuario.

El operativo, que involucró a delegados y subdelegados de las cinco Delegaciones Regionales bonaerenses, y a inspectores laborales, relevó un total de trescientos treinta y dos trabajadores en establecimientos productivos. De estos, el 40 % se encontraba sin registro formal, expuesto a vulneraciones graves en sus derechos básicos. Se labraron cuarenta y cuatro actas de infracción, destacando irregularidades como fallas en los recibos de sueldo, incumplimiento en la entrega de ropa de trabajo, salarios inferiores a las resoluciones vigentes y condiciones insalubres en los lugares de trabajo, tales como la ausencia de baños y agua potable.

“Este operativo no solo visibiliza las precariedades que aún persisten en el campo, sino que también refuerza nuestro compromiso gremial para garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores rurales”, expresó José Voytenco, secretario general de la UATRE.

UATRE organizó una importante reunión provincial de fortalecimiento gremial en la región, encabezada por Natalia Sánchez Jáuregui, secretaria de Organización del sindicato. A la misma se sumaron secretarios y secretarias generales de la Delegación Buenos Aires Norte.

UATRE reitera su llamado a los empleadores a cumplir con la normativa laboral vigente y anuncia que acciones similares se replicarán en otras regiones del país. El sindicato continúa trabajando incansablemente para erradicar la informalidad y promover un sector rural justo y equitativo.

