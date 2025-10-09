La UBA presentó sus carreras frente a estudiantes de Secundaria de Chacabuco

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó este jueves el acto de apertura de la jornada “La previa de la UBA”, en donde representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) brindaron información y charlas a estudiantes secundarios de Chacabuco acerca de las diferentes carreras que brinda la entidad educativa. El evento se llevó adelante en el Centro Universitario de nuestra ciudad.

“Algunos pueden ya tener definido lo que quieren estudiar, otros estarán en duda, por ahí otros no saben realmente qué van a hacer; por eso queremos acercar esta posibilidad de interiorizarse en las carreras que la UBA tiene para ofrecernos y que podrán hacer el Ciclo Básico Común acá en Chacabuco, en el Centro Universitario”, comenzó en su discurso el Sr. Intendente, destacando además la amplia oferta educativa del Centro, con las 10 carreras de la UTN, carreras de la Universidad de Hurlingham y también del Centro de Altos Estudios.

“Es natural que uno pueda elegir una carrera, por ahí darse cuenta en el trayecto que no es lo que quiere para su vida, no es lo que le apasiona y puede cambiar. Es algo natural, no le tengan miedo a eso, no es para sentirse mal ni frustrado porque es algo que ocurre habitualmente. Nosotros apelamos a que todos tengan las mismas oportunidades. Algunos tienen la suerte de nacer en una familia con un mejor pasar económico, otros la tienen que pelear un poco más, pero queremos que todos tengan las mismas herramientas y posibilidades, el que tiene o no tiene recursos”, continuó el jefe comunal.

El mandatario siguió dirigiéndose hacia los estudiantes presentes: “La educación es fundamental para los tiempos actuales y los tiempos que vienen. Como una sana recomendación les digo que aprovechen el tiempo que les toca, porque ese tiempo es una inversión para toda la vida. El conocimiento te da la libertad, la independencia como persona. Yo vengo de una familia trabajadora, humilde, y uno puede estar donde está no por la casualidad, sino por ese esfuerzo, por ciertas posibilidades y también por las frustraciones, porque hay que caerse y saber levantarse”.

Cabe recordar que el CBC constituye el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires, con 6 materias: dos según orientación, dos específicas de la carrera elegida y dos comunes. Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre. Para más información, se pueden comunicar a través de las diferentes vías: al teléfono 2352 559085; mail: alumnoschacabuco@cbc.uba.ar; Instagram: @cbcuba.chacabuco; o de manera presencial en Olavarría 306.

Participaron de la apertura de la jornada, junto al Intendente Municipal, Gastón Magnani, Director de Previa de la UBA; los Docentes de Cátedra Isaías Tenorio (Análisis Matemático), Abel Schopfer (Pensamiento Científico); y Cristian Touchebef (Matemática); el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; las Coordinadoras de la UBA en Chacabuco, Natalia Garraza y Débora Di Paolo; la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo, entre otras autoridades presentes.