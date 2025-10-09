La industria cayó 4,4 % en agosto y encadenó el segundo dato negativo del año

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) del INDEC promedió una caída del 4,4 % en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado. En la comparación con julio de este año el IPI Manufacturero mostró una leve recuperación, del orden del 0,6 %. Mientras que, en el acumulado entre enero y agosto, el indicador arrojó una variación positiva del 4,4 % versus el mismo período de 2024.

La tracción negativa fue influenciada principalmente por las producciones de textiles, indumentaria, cuero y calzado, que cayeron un 15,3 %. Este rubro volvió a sufrir la precipitación de la demanda y el crecimiento de las importaciones. El ancla mayor fue la producción de calzado, que se derrumbó 25,6 %. El segmento textil tuvo una caída del 18,1 %.

El segundo rubro más influyente en el dato general fue el de las industrias del metal, maquinaria y equipos, que cerró en promedio 12,8 % negativo.

En el mes también cayeron en forma notable la producción automotriz, que dio -5,9 % interanual (en particular, la producción de vehículos automotores cayó 35,5 %); la de minerales no metálicos, que cayó 3,9%; la de otros equipos, aparatos e instrumentos, que cerró con una desmejora del 3,6 %; y la de alimentos y bebidas, con un retroceso del 2,4 %.

Por último, la refinación del petróleo y la producción de químicos, productos de caucho y plástico cayó 1,6%, entre otros datos menores.

Construcción

El ente estadístico nacional también publicó su informe de actividad de la construcción (ISAC) actualizado a agosto, con un leve incremento del 0,4 % interanual y 0,5 % respecto a julio de este año. Entre enero y agosto de 2025, la construcción mejoró 8 % en comparación con el mismo período del año pasado.

En agosto se registraron aumentos importantes en sectores como la producción de asfalto, que subió 61 %; de mosaicos graníticos y calcáreos (+32,3 %); de hormigón elaborado (+22,5 %); y de sanitarios de cerámica (+21,2 %).

A la inversa, hubo caídas importantes en ladrillos huecos (-14,7 %); cales (-9,5 %); yeso (-8 %); y pisos cerámicos (-4,5 %).

El informe agregó que los puestos de trabajo crecieron 4,6% interanual y llegaron a 388.750 y la superficie autorizada para edificación creció 5 % a 1,38 millones de metros cuadrados.

En la encuesta cualitativa del ISAC, las empresas sector manifestaron expectativas negativas para el período septiembre-noviembre de 2025, debido a la caída de la actividad económica, a los atrasos de las cadenas de pagos y a los costos de las empresas. También apuntan contra la inestabilidad de precios y la falta de créditos, entre otros problemas.

El 64,9 % de los que realizan obras privadas previó que su actividad no cambiará y el 27,7% consideró que caerá. Entre los que se dedican a la obra pública, el 60% opinó que su actividad no crecerá y el 28,9% proyectó una caída.

