La prensa internacional habla de la discusión entre manotazos y gritos de dos diputadas libertarias

Desde este miércoles circula un video que muestra la pelea entre dos parlamentarias argentinas, que se vieron envueltas en un intercambio de insultos y agresiones, durante la sesión en la Cámara de Diputados. El suceso fue replicado por medios informativos de varios países.

En las imágenes, difundidas por la diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza (LLA), se observa cuando llega a la banca de su excompañera de bancada, Marcela Pagano, quien desde agosto pasado, forma parte del bloque Coherencia, que se separó de la bancada oficialista por críticas al presidente de la Cámara, Martín Menem.