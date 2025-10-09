El fin de semana largo Rawson te espera con una fiesta imperdible

Este fin de semana Rawson celebra la Cultura y la Tradición a puro folklore en la 14ª edición de la Fiesta Regional de la Danza Folclórica Cahuín. El evento reúne a más de 500 artistas de la provincia de Buenos Aires.

Su origen, en 2013, cuando los vecinos se organizaron para bailar frente a «Cahuín», un duende que, según relatan, apareció en el árbol más alto de Rawson. La denominación proviene de la lengua mapuche «Reunión de fiesta o alboroto». El duende era bailarín y solo calmaba su andanza al ver al pueblo bailar. Desde entonces, todos los años la plaza General San Martín de Rawson celebra todos los octubres.

Son 20 las localidades que participan en esta edición, comenzando este sábado 11 a las 20:00, con cantores locales, danzas y bailes. La noche cierra con un gran fogón en la plaza principal con artistas locales.

El día domingo la celebración comienza a las 11:00 con un desfile por las calles del pueblo de agrupaciones participantes e instituciones rawsenses, concentrando en el escenario ubicado en la plaza.

También funcionará una feria de artesanos y emprendedores y un variado patio de comidas.

El gran cierre estará a cargo de JuanRa y la Síncopa para coronar una Fiesta de expresiones artísticas.

La Delegación Municipal de Rawson brindará servicio turístico para recorrer el Patrimonio Cultural y Arquitectónico local con un guía.

Para más información, contactar con la profesora Yesica Martínez al 232 568 1637