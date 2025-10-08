Espert pidió licencia hasta el final de su mandato

A través de una nota enviada este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, José Luis Espert pidió licencia como legislador nacional hasta el final de su mandato, el 10 de diciembre próximo.

El político de La Libertad Avanza suma así un nuevo capítulo a su dura semana en la que ya se había bajado como primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires y como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.

Además enfrenta una investigación judicial por lavado de activos por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.

