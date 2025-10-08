Dictaron las sentencias por el intento de asesinato a Cristina Fernández

El Tribunal Oral Federal 6 condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años, por considerarlos responsables del atentado que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió el 1 de septiembre de 2022. Adicionalmente, Sabag Montiel fue condenado a otros 4 años de privación de la libertad por tenencia de material de abuso infantil, lo que totaliza una pena unificada de 14 años.

Después de 15 meses de audiencias en las que participaron más de 150 testigos, el único absuelto fue Nicolás Carrizo, jefe del grupo de vendedores callejeros de copitos de algodón de azúcar en el que trabajaban Sabag Montiel, de 37 años, y Uliarte, de 25. La fiscalía ya había considerado que no conocía el plan para asesinar a la expresidenta.

«Yo la quería matar y Brenda quería que muera», confesó Sabag Montiel cuando declaró ante el tribunal, en una tensa sesión en la que reconoció que odiaba a la expresidenta porque le hacía «daño a la sociedad».

Antes, el acusado admitió que jamás había sido violento con ninguna mujer, «solo» con Fernández de Kirchner. Los chats telefónicos que mantenía con Uliarte demostraron el desprecio de ambos hacia la dirigente política, a la que se referían con obscenidades.

Los abogados de Fernández de Kirchner intentaron que se investigara a los presuntos autores intelectuales del juicio, pero el tribunal rechazó el pedido, por lo que los copitos Sabag Montiel y Uliarte quedaron como únicos responsables del intento de magnicidio. El día que declaró ante los jueces, la expresidenta calificó el proceso como «un desastre total y absoluto».

Fuente: https://actualidad.rt.com/