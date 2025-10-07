Caputo se mostró con Bessent y el FMI en redes sociales

Por ahora solo son gestos: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró en una foto con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en un posteo de la red social X. Esa fue toda la comunicación oficial que existe desde que Caputo llegó a Washington el sábado pasado.

“Me complace dar la bienvenida a Luis Caputo y a la delegación argentina al Tesoro de los Estados Unidos. Durante su estadía en Washington, continuaremos nuestras productivas conversaciones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de Argentina”, escribió Bessent en su cuenta oficial de X.

“Gracias secretario Bessent por una reunión tan constructiva y por el continuo progreso”, escribió Caputo en inglés en su cuenta de X, con un reposteo del mensaje del funcionario del Tesoro.

Caputo se encuentra en la capital estadounidense acompañado por Santiago Bausili, presidente del Banco Central; José Luis Daza, viceministro de Economía; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas.

Horas más tarde también se pronunció en X la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien señaló: “Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma. Trabajamos en estrecha colaboración con Argentina, la secretaria del Tesoro de EE UU y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.

En las setenta y dos horas transcurridas desde su arribo a EE UU, la delegación argentina que encabeza Caputo no ha logrado destrabar las negociaciones con Bessent y el Fondo Monetario para concretar el anuncio de un rescate financiero para el gobierno de Javier Milei.

Este retraso marcó la jornada financiera en Buenos Aires este lunes, con incertidumbre en todas las operaciones y ventas de dólares por parte del Tesoro argentino por unos U$S 450 millones. En las últimas tres jornadas financieras (entre el jueves de la semana pasada y el lunes) el Ministerio de Economía vendió alrededor de U$S 1350 millones.

La cuenta real no se conoce en forma inmediata porque la cartera que dirige Caputo no informa sobre su intervención en el mercado cambiario. El dato surge a partir del seguimiento de la cuenta en dólares del Tesoro en el Banco Central.

En tanto, el riesgo país habría bajado algunos puntos, para ubicarse en torno de mil cincuenta puntos básicos. La falta de claridad con este indicador responde a la decisión de JP Morgan de retirar los bonos de deuda argentinos de su canasta de títulos públicos. Ahora el dato se conocerá veinticuatro horas después.

Opciones

El posteo de Bessent del lunes generó algunas expectativas en círculos financieros cercanos al gobierno ya que en el mismo el funcionario apuntó a las “diversas opciones” que se barajan para el rescate. El jueves pasado, en una entrevista, fue tajante al afirmar que no habría dinero fresco para el país y que el auxilio se limitaría a un swap (intercambio) de monedas por U$S 20.000 millones. Con todo, ese rescate tampoco fue anunciado.

Las alternativas sobre la mesa incluyen la posibilidad de que el Tesoro de EE. UU. transfiera a la Argentina parte de los fondos del FMI en su cartera (calculados en poco más de U$S 170.000 millones), para lo cual debe contar con la venia del Fondo, que además pasaría a controlar el uso de ese dinero.

En cambio, parece casi descartado que Bessent y el presidente Donald Trump autoricen un crédito directo, una compra de bonos de deuda argentinos o salir como garantes de nueva deuda para el país.

De cualquier manera, Bessent condicionó cualquier acuerdo al desempeño electoral de las listas oficialistas en las próximas elecciones del 26 de este mes. Y la portavoz del FMI, Julie Kozack, apuntó la semana pasada a la necesidad de un acuerdo político que le dé una base de gobernabilidad y evite las derrotas en el Congreso.

