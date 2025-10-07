Panaderías bonaerenses aumentan 12 % el precio del pan por la suba de costos

La Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN) anunció que, desde este lunes, el precio del pan y de los productos panificados aumentará un 12 % en todas las panaderías bonaerenses. La medida se tomó ante el sostenido incremento de los costos de producción, que los comercios afirman ya no pueden absorber. El sector atraviesa una crisis profunda: cayó el consumo, cerraron más de mil setecientas panaderías y crecen los problemas con los alquileres.

El directivo de la entidad, Martín Pinto, explicó que la decisión fue consensuada por la Comisión Directiva y representantes de distintos centros de panaderos. “El aumento era inevitable”, advirtieron desde CIPAN

“La harina subió 12 % en las últimas semanas, y también se encarecieron insumos básicos. Ya no podemos sostener los precios sin poner en riesgo los negocios”, sostuvo Pinto.

Los supermercados y mayoristas ya habían alertado una suba promedio del 7 % en las harinas y reclamaron a los proveedores que retrotraigan los aumentos especulativos, según informaron la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

Alquileres, tarifas y baja rentabilidad

Pinto señaló que los precios no se actualizaban desde abril y que la situación se agravó tras la derogación de la ley de alquileres, que disparó los contratos comerciales.

“Tenemos renovaciones con ajustes cada dos o tres meses, e incluso mensuales. Muchas panaderías ya no pueden sostenerlo”, explicó.

La CIPAN estima que, con la nueva actualización, el kilo de pan costará entre $2.800 y $3.300, según la zona.

Una crisis que golpea a las panaderías de barrio

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la industria panadera enfrenta una crisis estructural:

Más de dieciséis mil pymes cerraron en el último año y medio. Entre ellas, mil setecientas eran panaderías.

Caída del consumo

El consumo de pan cayó 50 % y las ventas de facturas bajaron 85 %.

“Antes los mostradores estaban llenos; hoy producimos lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía”, lamentó Pinto. “La gente empezó a hacer su propio pan para ahorrar, y usa esa plata para comprar leche o carne”, agregó.

Según un informe de la consultora LCG, en septiembre los precios de productos de panificación, cereales y pastas subieron 5,2 % en una semana, bajaron 0,3 % la siguiente y volvieron a subir 3,2 % en octubre.

Producción al mínimo y hornos apagados

La producción en las panaderías bonaerenses se redujo a la mitad. Solo seis de cada diez máquinas están encendidas, mientras los comercios intentan sostener el empleo y evitar nuevos cierres.

Situación límite

“Estamos ante una situación límite. Si no hay medidas de alivio o financiamiento, muchas panaderías no llegarán a fin de año”, concluyó Pinto.

