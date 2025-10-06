La golfista Victoria Villanueva recibió un reconocimiento del municipio de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, recibió este lunes en su despacho a la golfista chacabuquense María Victoria Villanueva, a quien entregó un decreto de reconocimiento por su trayectoria en el deporte en general, y en particular, por la reciente obtención del Campeonato Argentino Mid Amateur, llevado a cabo en el San Andrés Golf Club.

“Victoria nos tiene acostumbrados siempre a representar a Chacabuco y al país de gran manera, es un orgullo para nosotros tener una deportista de esta magnitud. Primero quiero felicitarte en términos personales, por su esfuerzo, por tu dedicación, pero también por ser ejemplo para los jóvenes, para los nuevos deportistas, demostrando esos valores de la cultura deportiva, del esmero, valores que siempre queremos resaltar”, expresó Golía.

Por su parte, Villanueva manifestó: “Siempre para mí es un placer representar a Chacabuco y al Chacabuco Golf Club, el club que me vio crecer, donde me desarrollé como deportista. Hoy, también desde la dirigencia del golf, veo la importancia de fomentar el deporte, dar las posibilidades a los jóvenes”.

Villanueva es la flamante campeona argentina de golf en la categoría Mid Amateur, obteniendo el título luego del desempate en el Hoyo 18 frente a Paola Gioffré, culminando ambas con un total de 150 golpes (+4). La chacabuquense se llevó el primer lugar en el Ranking con registros de 77 y 73 golpes.

Participaron además del reconocimiento el Secretario General, Gustavo Masci; el Director de Deportes, Jorge Giménez; el Delegado de Cucha Cucha, Guillermo Rojas; y familiares de Victoria Villanueva.