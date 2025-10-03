El presidente de Rusia, Vladímir Putin, instó a los políticos europeos que hablan sobre una supuesta «amenaza» rusa a calmarse, dormir tranquilos y concentrarse en sus propios problemas.

Así lo declaró este jueves durante su intervención en la sesión plenaria del XXII Foro Internacional de Discusiones Valdái, que tiene lugar entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en la ciudad rusa de Sochi.

El mandatario ruso señaló que las élites gobernantes de Europa «siguen fomentando la histeria», repitiendo el «mantra» de que el conflicto con Rusia está a las puertas. Indicó que, aunque es imposible creer que Moscú esté planeando atacar a la OTAN, esos políticos intentan convencer a sus pueblos.

«Sinceramente, eso es lo que me gustaría decir. Cálmense, duerman tranquilos, ocúpense por fin de sus propios problemas. Miren lo que está pasando en las calles de las ciudades europeas», continuó Putin. En ese contexto, nombró los problemas a los que se enfrenta el propio Viejo Continente, como «una deuda masiva y una crisis creciente en los sistemas de seguridad social, una inmigración descontrolada, un aumento de la violencia, incluida la violencia política, y la radicalización de los grupos marginados», entre otros.

«Sabemos perfectamente que todas las amenazas sobre los planes agresivos de Rusia, con las que Europa se intimida a sí misma, son inventadas», enfatizó.

El evento se celebra este año bajo el tema ‘Un mundo policéntrico: guía del usuario’ y cuenta con la participación de representantes de 42 países, entre ellos Alemania, Argelia, Brasil, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, EE.UU., India, Indonesia, Irán, Kazajistán, Malasia, Pakistán, Sudáfrica y Uzbekistán

Fuente: https://actualidad.rt.com/