La Bonaerense apresó en Perú a “Pequeño J”

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, de 20 años, finalmente fue detenido en Perú, mientras se trasladaba en un auto por una autopista. Se trata del supuesto autor intelectual del triple femicidio narco de Florencio Varela. El procedimiento fue encabezado por una delegación de policías de la Bonaerense que le seguía los pasos en aquel país.

Trascendió que habría sido clave el entrecruzamiento de llamados telefónicos con su ladero, Matías Ozorio, quien cayó detenido más temprano, cuya información se mantuvo en reserva para no entorpecer la investigación del caso. Ya son nueve los detenidos.

El presunto lugarteniente de Pequeño J -quien habría planificado el secuestro, las torturas y la ejecución de las víctimas- fue apresado en la ciudad de Lima en un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Perú y agentes de Interpol de la Policía Federal Argentina.

“Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen”, informó en sus redes sociales la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien publicó una imagen del momento de la detención. Vale decir que en la madrugada de este martes, las fuerzas de seguridad allanaron cuatro domicilios para dar con él.

Este martes, una familiar de Ozorio brindó declaraciones a la prensa. La mujer, de espaldas a las cámaras, sostuvo que el entonces prófugo de la justicia, era un “perejil” que “tenía una vida que no correspondía por la droga, consumía y no les gustaba”.

En ese sentido, la fuente añadió que Ozorio se había metido con “el tema de las criptomonedas” y que por eso debía mucha plata: “Renunció a su trabajo en el Hospital Italiano donde ganaba muy bien y todo eso lo invirtió. Puede ser que estuviese amenazado”.

Indagatoria e inconsistencias

Más temprano, el fiscal Carlos Arribas le tomó declaración a Víctor Sotacuro, oriundo de Bolivia, y a su sobrina, Florencia Ibáñez, quienes fueron indagados por darle cobertura a la banda, mientras Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20), eran trasladadas desde el partido de La Matanza a Florencio Varela.

Los investigadores creen que ambos iban en un auto de apoyo a la camioneta Chevrolet Tracker utilizada para llevar a las chicas, tras ser engañadas de que iban a ir a una fiesta. Sotacuro e Ibáñez declararon durante varios minutos y si bien trascendió que hubo inconsistencias en los relatos, ambos habrían brindado información relevante para la causa. Por esta razón, se dictó el secreto de sumario.

Sotacuro había sido detenido en Villazón, Bolivia, mientras que su sobrina fue apresada mientras daba una entrevista a A24. El fin de semana, también cayó preso Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa en la que fueron enterradas las víctimas.

Además, están presas otras cuatro personas: la pareja acusada de limpiar la escena del crimen; y el hombre vinculado a la casa donde se cometieron los hechos, y su mujer.

