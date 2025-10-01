Karina Milei no se presentó ante la comisión investigadora en el caso $Libra

Por segunda vez consecutiva, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, faltó a la comisión que investiga la estafa con la cripto moneda Libra. La funcionaria ya se había ausentado el 23 de septiembre debido a que estaba de viaje con el presidente Javier Milei en Estados Unidos. La oposición evaluó la citación de Hayden Davis, principal imputado en la Causa; Charles Hoskinson, empresario que declaró que le “pidieron” plata; a Julián Peh; y al empresario crypto Diógenes Casares.

En esta oportunidad, directamente no hubo explicaciones desde Casa Rosada acerca de su inasistencia. En tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, era otro de los funcionarios citados que también se ausentó.

En una jornada que abre con un nuevo escándalo para el gobierno nacional, en esta oportunidad con el diputado libertario José Luis Espert en la mira, la hermana del presidente volvió a ningunear la convocatoria y ahora los opositores buscan otras alternativas para su citación. El socialista Esteban Paulón manifestó: “Hoy teníamos prevista la participación de Karina Milei y no tengo registro que se haya ido de viaje”. “No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que el gobierno no puede demostrar ser un gobierno honesto”, agregó.

Por su parte, el diputado radical Fernando Carbajal afirmó: “Hemos tenido un exceso de buenos modales con la secretaria general de Presidencia y con mucha soberbia ni siquiera nos responde. Empiezo a sentir que los funcionarios del Ejecutivo lo están tomando como gesto de tibieza”.

Con los tiempos de la justicia y sus demoras frente a la urgencia de los legisladores de presentar el informe final en noviembre, se informó que fueron presentados los pedidos de comparecencia en el juzgado del magistrado Julián Ercolini.

La petición judicial es sobre Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, a cargo de la extinta Unidad de Tareas Investigativas (UTI). Ambos ausentes en las reuniones informativas del 9 y 23 de septiembre.

Finalmente se aprobó la solicitud de información de ambos oficios del exchange Binance al juzgado nacional en lo criminal y correccional 8 donde el denunciado es el presidente Javier Milei.

