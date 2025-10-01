Axel Kicillof visitó a Cristina Fernández

Un mes después del contundente triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses y con las legislativas nacionales a menos de cuatro semanas de distancia, el gobernador Axel Kicillof visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en el departamento en San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria hace ya cien días. Los dirigentes dialogaron sobre el panorama previo a los comicios, la unidad en el espacio opositor y la coyuntura política. El encuentro fue catalogado como «bueno».

Durante cerca de una hora y media, los líderes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora conversaron acerca del escenario preelectoral, los escándalos que golpean al Gobierno Nacional de Javier Milei, el ajuste y la crisis libertaria y la situación en el peronismo. Según los primeros trascendidos luego de la cumbre, los referentes opositores coincidieron en la necesidad de mantener y priorizar la unidad, especialmente en un contexto atravesado por la recta final de una prolongada e intensa campaña.

La reunión fue «buena», según reportaron varios medios; aunque por lo pronto no han habido anuncios oficiales sobre la cita llevada a cabo en el barrio porteño de Constitución. Cabe recordar que CFK y Kicillof no se veían las caras hace algo más de 100 días, que son los que la expresidenta lleva presa: el último encuentro había tenido lugar en la sede nacional del Partido Justicialista (PJ) el día en que se conoció la ratificación de la condena contra la titular nacional del espacio.

